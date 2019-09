PSG : Beckham-Al Khelaïfi, ce rendez-vous au resto pas si anodin

Dans : PSG, Ligue 1.

De la part des supporters, de Neymar ou de la direction du club, il n’y a absolument aucune communication officielle depuis la fin du marché des transferts.

Le fait que le Brésilien reste au PSG et fasse probablement l’objet d’un accueil musclé de la part du public parisien ce samedi au Parc des Princes ne provoque aucune réaction officielle chez les différentes parties concernées. Et à la vue de la dernière publication de David Beckham, on ne peut pas dire que Nasser Al-Khelaïfi est trop occupé par les affaires qu’il gère au Qatar ou aux Etats-Unis. Car la nuit dernière, le président du PSG a retrouvé le joueur anglais pour un gueuleton de première qualité dans le IIIe arrondissement de Paris, dans le restaurant « Chez l’Ami Louis ».

L’éphémère milieu de terrain du PSG a même détaillé le menu complet en débutant par des escargots jusqu'au dessert aux fruits rouges, en passant par le plat de viande et la montagne de frites, avant la photo souvenir qui comprend notamment Jorge Mas, l’un des propriétaires de l’Inter de Miami, la nouvelle franchise américaine dont David Beckham s’occupe. Pour mieux convaincre Nasser Al-Khelaïfi d’envoyer ses joueurs en fin de carrière comme Cavani ou Thiago Silva vers les Etats-Unis ? C'est en tout cas pour des raisons "professionnelles" que ce rendez-vous a eu lieu selon Jorge Mas...