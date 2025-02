PSG ‍: Barcola en défense, le coup de génie

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau efficace avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a reçu les félicitations de Luis Enrique. L’entraîneur parisien a vanté sa progression, surtout en ce qui concerne la partie défensive de son travail.

La méforme de Bradley Barcola est bien terminée. Depuis quelques semaines, l’ailier du Paris Saint-Germain est redevenu efficace dans ses dribbles et à la finition. Ce n’est sûrement pas un hasard si l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a subitement retrouvé son meilleur niveau au moment où Khvicha Kvaratskhelia est arrivé pour le concurrencer. D’ailleurs, Luis Enrique n’a pas démenti cette hypothèse.

« L'objectif de faire venir "Kvara" c'était bien sûr d'améliorer notre équipe, a validé l’entraîneur parisien devant les médias. Bien sûr que c'est difficile d'être titulaire au PSG. Chacun pousse son concurrent, c'est ce que l'on a réussi à obtenir, ce schéma où tout le monde se pousse. Barcola a été déjà l'an dernier un joueur très important durant la deuxième partie de la saison. Il faut rappeler que c'est un joueur très jeune que nous avons recruté à l'Olympique Lyonnais la saison passée. »

« C'est un joueur qui a un avenir très prometteur, a annoncé l’Espagnol, très satisfait du travail défensif de l’international tricolore. Depuis la mi-saison l'an dernier, c'est un joueur fondamental dans notre style de jeu, à la fois en attaque et en défense. Peut-être que pour un attaquant c'est plus difficile de comprendre ce genre de choses. Mais Barcola le fait très bien. Il est très régulier cette saison. Avec les jeunes joueurs, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Quel est le niveau de Barcola ? Mon objectif en tant qu'entraîneur, c'est qu'il continue à s'améliorer en attaque et en défense, qu'il continue de faire gonfler ses statistiques. »

Barcola prêt pour l'OL

« C'est encore quelque chose d'utopique évidemment. Mais je crois que Barcola, même s'il a eu un bon début saison en termes de buts marqués, dans la partie de saison où il a un peu moins marqué, pour moi il était très bon au niveau des passes décisives. C'est pour ça qu'on le considère comme un joueur important. Maintenant il est de nouveau à un niveau spectaculaire lorsqu'il s'agit de marquer, de faire des passes décisives et surtout de défendre. C'est surtout là que je vois une amélioration tout à fait remarquable », a souligné Luis Enrique avant les retrouvailles de Bradley Barcola avec Lyon dimanche.