PSG : Avec Mbappé et Cavani, Tuchel oublie plus facilement Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Depuis mercredi et la nouvelle blessure au pied droit de Neymar, le Paris Saint-Germain tremble en vue du huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Mais si la star brésilienne serait d'ores et déjà forfait pour le match aller à Old Trafford, Thomas Tuchel peut toutefois compter sur la MC... orpheline de son N. Puisqu'en l'absence du Ney, le duo Mbappé - Cavani, si décrié en première partie de saison, a parfaitement répondu présent à la pointe de l'attaque francilienne face à Rennes ce dimanche soir (4-1).

Si l'Uruguayen a marqué un doublé (7e, 71e), une semaine après son triplé contre Guingamp, le Français, lui, a planté une fois (66e)... avant de délivrer un véritable caviar à son compère offensif. En ce moment, les deux meilleurs buteurs de la Ligue 1, Mbappé (18 buts) devançant Cavani (16), s'entendent parfaitement et leur relation sur le terrain s'améliore de match en match. De très bon augure avant le duel contre MU. Même si ce duo serait forcément meilleur avec Neymar, Tuchel peut désormais avoir l'esprit plus tranquille, puisque sa paire MC rayonne aux côtés d'un Di Maria toujours aussi influent.