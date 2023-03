PSG : Au plus mal, Kimpembe est touché en plein coeur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a battu le FC Nantes ce samedi soir en Ligue 1 au Parc des Princes. Le CUP a eu une belle pensée pour Presnel Kimpembe pendant la rencontre.

Le PSG a parfaitement préparé son huitième de finale retour face au Bayern Munich ce samedi soir en battant le FC Nantes. Si tout n'a pas été parfait, le club de la capitale a vécu une soirée riche en émotions, avec notamment un but historique pour Kylian Mbappé, désormais seul meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 201 réalisations. Aussi, le CUP aura fait passer certains messages. L'un d'eux était destiné à Presnel Kimpembe, victime d'une rupture du tendon d'Achille il y a quelques jours lors du Classique face à l'OM au Stade Vélodrome.

Kimpembe salué par le CUP contre Nantes

Merci pour votre soutien, ça me va droit au coeur ❤️ Encore une preuve que les supporters

Parisiens sont les meilleurs 🔴🔵

Je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour.



Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible 💪🏿@Co_Ultras_Paris pic.twitter.com/YDmUfpbLmy — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) March 4, 2023

Dans le virage Auteuil, les Ultras du PSG ont marqué le coup avec une banderole sur laquelle était écrit : « Presko, on ne te lâchera pas. Un soldat revient toujours au combat ». Un message qui a fait réagir Presnel Kimpembe sur ses réseaux sociaux, lui qui a chaleureusement remercié le Collectif Ultras Paris : « Merci pour votre soutien, ça me va droit au cœur, a-t-il écrit. Encore une preuve que les supporters parisiens sont les meilleurs. Je ne peux que vous remercier de me soutenir depuis le premier jour. Votre soldat sera de retour au combat le plus rapidement possible ». Avant la rencontre à Munich mercredi soir, l'union sacrée est totale au PSG entre les fans, les joueurs et les dirigeants. Reste à savoir comment cela tournerait en cas de nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais encore énormément de choses peuvent se passer et contrairement à la rencontre aller, le club de la capitale pourra compter sur Kylian Mbappé. En défense, un doute subsiste néanmoins autour de Marquinhos, sorti sur blessure face au FC Nantes ce samedi soir au Parc des Princes.