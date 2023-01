PSG : Au moins un joueur, Galtier supplie Campos au mercato

Dans : PSG.

Après la victoire du PSG face au Pays de Cassel en Coupe de France lundi soir, Christophe Galtier a évoqué le mercato du club parisien. Il rêve clairement d'un renfort.

Pour l’heure, aucune recrue n’est venue renforcer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. La patience de l’entraîneur français sera peut-être bientôt récompensée, car Luis Campos ne reste pas les bras croisés durant ce mercato hivernal. Et pour cause, le conseiller sportif du PSG se démène pour trouver un accord avec Milan Skriniar dans le but de faire venir l’actuel capitaine de l’Inter Milan dans la capitale française. L’agent de l’international slovaque a annoncé lundi soir que son poulain ne prolongera pas à l’Inter, où il est en fin de contrat en juin prochain. Dès lors, le Paris Saint-Germain est autorisé à négocier avec Milan Skriniar, pour une venue l’été prochain ou dès le mois de janvier, à condition dans ce cas de trouver un accord financier avec l’Inter Milan.

Galtier très flou sur le dossier Skriniar

Après le large succès du Paris Saint-Germain face aux Pays de Cassel grâce notamment à un quintuplé de Kylian Mbappé, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a évoqué le mercato de son club. Et à vrai dire, l’ex-entraîneur de Lille et de Nice n’a pas l’air plus au courant que les supporters de l’avancé des différents dossiers du mercato du PSG. « Pour Milan Skriniar, je suis l’actualité. Je ne peux pas vous dire s’il viendra cet hiver, ni cet été. C’est un joueur qui a été suivi pendant longtemps. On pensait l’avoir cet été, on ne l’a pas eu. On verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Pablo Sarabia » a lancé Christophe Galtier, donnant l’impression d’être totalement déconnecté de l’actualité relative au mercato du PSG. On sait que dans le binôme qu’il forme avec Luis Campos, c’est le Portugais qui gère intégralement ce domaine. Mais il parait tout de même assez étonnant de voir Christophe Galtier dans le flou à ce point au sujet du mercato hivernal du club parisien. En tout cas, le coach des champions de France a envie d'avoir au moins un renfort, même s'il n'a aucune certitude à une semaine de la fin du mercato.