PSG-ASSE : Hakimi, la mauvaise surprise de dernière minute

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé dans le groupe du PSG pour la réception de l'AS Saint-Etienne, Achraf Hakimi est finalement forfait un souci musculaire.

Ce samedi soir au Parc des Princes, Mauricio Pochettino devra se passer d’Achraf Hakimi, alors que l’entraîneur argentin n’avait rien dit la veille concernant un possible souci avec l’international marocain. Mais, à quelques heures de la rencontre face à l’ASSE, le PSG a officialisé l’absence d’Hakimi. « Le staff médical laisse Achraf Hakimi au repos 48-72h suite à une réévaluation musculaire du quadriceps ce matin », indique le club de la capitale sans en dire plus sur la possible gravité de ce souci physique.