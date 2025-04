PSG ‍: Arteta de retour au Parc, Fernandez donne un ordre aux fans

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire face à Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale devra en plus gérer émotionnellement le retour de son ancien joueur, Mikel Arteta, au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain rêve en grand en cette fin de saison et croit plus que jamais en ses chances de rallier la finale de la Ligue des champions dans quelques semaines. Les hommes de Luis Enrique devront pour cela se défaire d'Arsenal. Les Gunners ont d'ailleurs de quoi s'avancer confiants face au PSG. En effet, en début de saison, le club londonien avait battu le club de la capitale en phase de poules. En plus, Arsenal a un entraineur qui connait bien le Paris Saint-Germain et son entraineur. Pour rappel, Arteta a évolué une saison dans la capitale, c'était en 2001-2002 en prêt du Barça où il pouvait côtoyer Enrique. Pour Luis Fernandez, lors du retour de Mikel Arteta au Parc des Princes le 7 mai prochain, le public parisien devra être reconnaissant et ne surtout pas siffler le Basque.

Arteta de retour au Parc, les fans sont prévenus

Lors de quelques mots échangés avec RMC, le consultant a en effet indiqué : « Il a respecté le maillot. Il a une attitude correcte. C’est pour ça que je le demande aux supporters qui viendront au Parc: ‘Ne sifflez pas Arteta’. C’est quelqu’un qui mérite des applaudissements ». Luis Fernandez a pu entrainer Arteta lors de son prêt à Paris et ne garde que des bons souvenirs d'un joueur investi et qui avait réalisé une saison pleine avec 53 matchs disputés et 5 buts marqués. Assez pour se révéler aux yeux de l'Europe. Il a néanmoins en tête de jouer un sale tour à son ancien club, permettant à Arsenal de se qualifier une nouvelle fois pour la finale de la Ligue des champions.