PSG-Arsenal ‍: Paris prépare un plan anti-catastrophe

Par Claude Dautel

L'engouement est énorme autour de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, mercredi soir au Parc des Princes. Du côté des autorités, on se prépare à tout.

En s'imposant la semaine passée à l'Emirates Stadium (0-1), Marquinhos et ses coéquipiers ont pris un bel avantage dans la quête d'un ticket pour la finale de la Ligue des champions, qui se jouera le 31 mai à Munich. Alors que la demande de tickets pour assister au match retour de mercredi soir au Parc des princes a explosé, et que des supporters réclament qu'un grand écran soit installé près du stade, la préfecture de police est consciente qu'une qualification du Paris Saint-Germain pourrait donner lieu à des scènes de liesse dans la capitale dans la foulée de la rencontre. Et comme souvent, c'est du côté des Champs-Élysées que se focalise l'attention des autorités et qu'une première décision a été prise afin d'éviter d'éventuels débordements.

Paris se prépare à l'après PSG-Arsenal

🚨[ INFO LA SOURCE ] Tout Paris se prépare à pousser le PSG pour rêver d’une possible finale de Champions League, les forces de l’ordre eux se préparent à tous les scénarios. Dans ce document que j’ai pu me procurer, la préfecture de Police demande à tous les commerçants de… pic.twitter.com/evassb7kG5 — La Source Parisienne (@lasource75006) May 5, 2025

Gouverner c'est prévoir et comme le révèle le compte X spécialisé La Source Parisienne, la Préfecture de Police a d'ores et déjà envoyé un message à l'ensemble des commerçants des Champs-Élysées de fermer avant la fin de la demi-finale face à Arsenal. « Le mercredi 7 mai à 21h se déroulera au Parc des Princes une rencontre de football opposant les équipes du PSG à Arsenal. En raison d’importants risques de troubles à l’ordre public, il vous est demandé d’avancer la fermeture de votre établissement le mercredi 7 mai à 21h30. Merci d’en tenir compte dans vos activités », précisent les autorités.

Certains supporters parisiens espèrent que tout cela ne portera pas la poisse à leur équipe, même si on peut difficilement reprocher à la police de préparer un possible afflux de milliers de personnes dans le coeur de Paris. On saura mercredi vers 23h ou un peu plus tard en cas de prolongation, si tout cela a servi à quelque chose.