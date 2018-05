PSG : Arsenal fait un très sale coup à Paris, mais Emery n’y est pour rien

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Arsenal s’apprête à frapper fort sur le marché des transferts des jeunes en récupérant Yacine Adli.

Cette tête d’affiche du centre de formation du PSG a disputé contre Caen lors du dernier match de la saison ses premières minutes en professionnel, mais cela n’a visiblement pas suffi à le convaincre de rester à Paris. Selon Paris United, tout est désormais bouclé et le milieu de terrain va rejoindre Arsenal dans les prochains jours. Le PSG, qui peine à conserver ses meilleurs éléments depuis des années, avait pourtant fait une proposition financièrement supérieure à celle d’Arsenal, alors que le joueur était aussi suivi par le Real Madrid. Mais Yacine Adli et ses conseillers n’ont pas répondu favorablement, ne « croyant pas au projet du club », selon le média parisien.

Antero Henrique lui avait pourtant mis sur la table un contrat de cinq ans (dont deux saisons en option), mais le joueur va donc retrouver Unai Emery. Ce dernier, qui était favorable à sa venue, n’est pourtant pas l’initiateur de cette arrivée, puisque les discussions avaient débuté en ce sens il y a bien longtemps, par un recruteur d’Arsenal qui suivait Adli depuis plus d’un an. Un véritable coup dur pour Paris, et notamment pour Antero Henrique, aux méthodes très fermes avec les jeunes dans les discussions contractuelles, mais aussi Luis Fernandez, revenu dans le club de la capitale pour spécifiquement stopper l’hémorragie, et qui ne parvient toujours pas à endiguer des départs majeurs chez les jeunes.