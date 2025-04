PSG ‍: Arsenal conseillé par un espion français

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir au Parc des Princes, le PSG a subi le premier revers de sa saison en Ligue 1 face à Nice. Les Aiglons avaient très bien préparé leur déplacement dans la capitale.

Le PSG ne terminera donc pas la saison de Ligue 1 invaincu. Les hommes de Luis Enrique ont chuté de haut ce vendredi soir lors de la réception de Nice au Parc des Princes. Les Aiglons voulaient jouer le coup à fond, conscients que les Parisiens avaient sans doute la tête au déplacement du côté d'Arsenal en Ligue des champions. Franck Haise peut se féliciter du comportement de son collectif et du niveau affiché par son gardien de but Marcin Bulka. L'ancien entraineur du RC Lens est le premier à trouver la faille face au PSG en Ligue 1. De quoi donner des idées aux Gunners, qui ont dû regarder avec attention le spectacle au Parc des Princes.

Haise a trouvé la faille ?

Lors de quelques mots échangés avec la presse, Franck Haise s'est notamment exprimé sur le point faible du club de la capitale selon lui : « Le point faible du PSG ? On avait ciblé les coups de pieds arrêtés. On avait préparé notre tactique avec ce 5-3-2. Puis on avait aussi préparé ce losange au milieu pour essayer d'avoir de temps en temps des respirations. Avec un gardien en état de grâce c'est encore mieux. Il faut de la réussite bien sûr ! On l'a eue ». A noter que si le PSG a chuté en Ligue 1 contre Nice, Arsenal avait concédé le match nul 1 but partout à l'Emirates contre Crystal Palace mercredi soir. Les Gunners avaient eux-aussi la tête ailleurs. Tout reste bien évidemment ouvert pour les deux équipes. Chaque match a sa vérité et les moments décisifs pointent le bout de leur nez, alors que le destin des deux équipes dans leur championnat respectif est connu depuis de longues semaines.