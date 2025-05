PSG-Arsenal ‍: 10.000 euros les places, un match à ne pas manquer

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Les opportunités de voir le Paris Saint-Germain se qualifier pour une finale de Ligue des champions au Parc des Princes sont rares. Les revendeurs de places le savent d'ailleurs très bien puisque certains billets coûtent plusieurs milliers d'euros.

Depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le rêve ultime du Paris Saint-Germain est de remporter la Ligue des champions. Mais depuis 14 ans, les occasions de soulever ce précieux trophée, que seul l'effectif de l'OM a eu la chance d'avoir entre ses mains en 1993, sont assez rares. En 2020, lors de la C1 version Final Four, les hommes de Thomas Tuchel ne sont pas passés loin de marquer l'histoire, mais ils ont buté sur un glacial Bayern Munich. Cinq ans plus tard, l'opportunité de revivre l'excitation d'une finale est face à eux. Les Parisiens ont un but d'avance sur Arsenal avant le match retour des demi-finales. Un match qui se jouera d'ailleurs au Parc des Princes, pour le plus grand plaisir des supporters parisiens… et surtout des revendeurs.

10 000 euros pour voir le PSG face à Arsenal

PSG : Arsenal a trois raisons de croire au miracle https://t.co/3diRo3A3iD — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2025

Via sa critiquée plateforme de revente, le Paris Saint-Germain permet à ses supporters de revendre leurs places. Forcément, à quelques jours du match retour face à Arsenal, pour un match potentiellement historique, les prix ont flambé. Comme l'indique RMC Sport, ce jeudi, la place la moins chère coûtait 530 euros, en comptant les frais de réservation. Toutefois, ce billet n'offrait qu'un accès en haut de la tribune Boulogne, située derrière l'un des buts. A d'autres endroits des tribunes, les places peuvent coûter bien plus chères. En bas de la tribune Borelli, située pile au milieu du terrain, le billet le plus couteux était proposé à 5 900 euros, dont 900 de frais de réservation.

Tout ça pour des places vendues à l'unité. Car d'autres proposent même des lots de plusieurs places. Un lot de trois entrées était affiché, ce jeudi 1er mai au matin, à 10 620 euros, soit 3 540 euros par place, frais de réservation inclus. Des sommes complètement délirantes.