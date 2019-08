PSG : Areola quitte Paris, un bel hommage signé Ambre Godillon

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a accepté vendredi soir de laisser Alphonse Areola sur la touche contre Metz, le champion du monde tricolore préférant céder sa place à jeune Marcin Bulka, alors qu'un départ vers le Real Madrid est évoqué. A priori inclus dans un deal entre les Merengue et le PSG, qui en contrepartie va récupérer Keylor Navas, Alphonse Areola aura donc joué son dernier match avec le Paris SG dimanche dernier contre Toulouse. L'occasion pour Ambre Godillon de rendre hommage au portier parisien, lequel a connu des hauts et des bas avec son club de coeur.

« Aujourd’hui, nul ne saura si, à 26 ans, le portier était arrivé au bout de ses limites, ou s’il n’a tout simplement pas eu tout l’espace adéquat pour parachever son évolution. Une chose est sûre : ce pur produit de la formation parisienne a fini par devenir l’un des joueurs les plus clivants de l’effectif. Entre les tribunes, qui n’ont eu de cesse d’acclamer un Titi qui leur a toujours fait honneur, et les réseaux sociaux, où il polarisait les critiques acerbes, Areola n’a jamais su mettre tout le monde d’accord, sur le rectangle vert. Alors aujourd’hui, entre subir l’affront de chuter de nouveau dans la hiérarchie, dans le berceau de sa capitale, où de s’envoler convoler ailleurs, loin de la crispation qu’il alimente, Areola a visiblement fait un choix. Le choix du cœur, peut-être. Celui d’assumer de n’être qu’un numéro 2, sans subir les foudres de ceux qui en attendaient trop de lui. Celui de faire de la place à quelqu’un d’autre, sans faire de vague dans un club qu’il chérit. Celui de ne pas aller contre l’histoire, aussi inachevée soit-elle », écrit la journaliste de Yahoo Sport et de PSG-TV.