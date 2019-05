PSG : Areola ou Buffon, il tranche le débat en une seconde

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté l’été dernier pour être le titulaire du Paris Saint-Germain notamment en Ligue des Champions, Gianluigi Buffon a déçu.

En effet, l’international italien de 40 ans s’est rendu coupable de certaines boulettes lourdes de conséquence, comme face à Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Du coup, les rumeurs fusent concernant l’arrivée d’un gardien au mercato. Le nom de David De Gea a notamment été évoqué. Mais pour Vincent Guérin, interrogé par Eurosport, le Paris Saint-Germain ferait bien de miser sur Alphonse Areola, et d’en faire un titulaire indiscutable l’an prochain.

« Alphonse Areola numéro 1 la saison prochaine ? Il représente l’avenir, il est champion du monde même s’il n’a pas joué en Russie. Mais c’est le remplaçant de Lloris dès que ce dernier arrêtera avec les Bleus. Donc logiquement je le vois prendre le rôle de titulaire au PSG. Buffon a 40 ans, il était venu faire passer un cap à cette équipe en Ligue des Champions mais il y a eu cette boulette face à Manchester… Areola a besoin d’être mis en confiance ! Il n’a pas fait non plus de saison pleine avec le PSG mais à un moment donné il faut lui donner cette confiance ! On pourra le juger dès qu’il réalisera une saison pleine » a confié Vincent Guérin, absolument persuadé qu’Alphonse Areola représente l’avenir du PSG et de la France à ce poste. Cela fera plaisir au principal intéressé.