PSG : Areola et Trapp, Paris a déjà tout faux !

Dans : PSG, Ligue 1.

Promis à un rôle de numéro 1 au Paris Saint-Germain lors de la saison qui débute dans une semaine par le Trophée des champions, Alphonse Areola n'a pas vraiment rassuré les supporters du PSG à l'occasion du match contre l'Inter ce samedi à Macao. Et sans être méchant avec le portier français du Paris SG, on peut légitimement se demander si Leonardo ne doit pas impérativement se mettre en quête d'un gardien de but top niveau d'ici la fin du mercato, tant le champion du monde tricolore paraît d'ores et déjà fébrile.

Pour Didier Roustan, il est clair qu'il y a de quoi s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain, car Alphonse Areola et Kevin Trapp ne semblent pas être des gardiens de but susceptibles d'aider le PSG à gagner la Ligue des champions. A l'heure où le portier allemand semble même être sur le départ, le journaliste a du mal à comprendre la politique parisienne dans ce dossier qui dure depuis des années. « J'ai la vague impression qu'à tout jamais les deux (Ndlr : Alphonse Areola et Kevin Trapp) seront toujours plus ou moins fébriles avec le maillot du PSG par rapport à un certain passif. N'était-ce pas mieux alors de s'en séparer, de garder Buffon en numéro deux et de prendre un vrai number one ? », questionne Didier Roustan. Le PSG a encore à peu près un mois de mercato pour répondre à cette question.