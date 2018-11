PSG : Après sa boulette, Verratti va se racheter au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Arrêté par la police en état d’ivresse au début du mois, Marco Verratti a relancé les rumeurs sur son hygiène de vie.

Un comportement pas toujours professionnel qui agace certains supporters du Paris Saint-Germain. Néanmoins en interne, le natif de Pescara garde la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants. Cela tombe bien, il n’a pas l’intention de quitter la capitale française. Effectivement, devant les médias italiens, le milieu parisien a confié qu’il n’avait absolument pas prévu de faire ses valises durant le prochain mercato estival. Surtout, il promet un état d’esprit absolument irréprochable à l’avenir. Alors, convaincu ?

« Ça a été une semaine difficile, parce que j’ai fait une connerie. Tu ne peux pas faire ce genre de choses quand tu défends les couleurs d’un grand club. J’ai demandé pardon, devant tout le groupe, il faut passer à autre chose. Le mercato ? Je ne pense pas à changer de club. Je ne fais pas attention à ce que peuvent dire la presse et les journalistes, que le moment soit négatif ou positif. Je joue pour un club, qui a confiance en moi et me le démontre en permanence. Je suis là-bas depuis 7 ans, je n’ai jamais eu de problème avec un entraîneur. Surtout dans une équipe qui peut se permettre d’acheter chaque année de grands joueurs. Depuis qu’Ibra est parti, je suis responsable de beaucoup de choses, j’ai encore plus envie de continuer pour gagner quelque chose d’important » a expliqué Marco Verratti. Voilà qui est dit, et qui refroidira les clubs éventuellement intéressés par le joueur en vue de la saison prochaine.