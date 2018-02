PSG : Après Neymar, Marquinhos lui aussi out contre le Real ?

Dans : PSG, Ligue 1, OM, Ligue des Champions, Liga.

Alors que tous les regards sont tournés vers la blessure à la cheville de Neymar au lendemain du Classique contre l'OM remporté par le PSG au Parc (3-0), le club de la capitale française doit faire face à une autre mauvaise nouvelle du côté de l'infirmerie. En effet, RMC Sport annonce ce lundi après-midi que Marquinhos, qui a terminé le match avec une douleur musculaire, souffre d'une « contracture à la cuisse ».

D'ores et déjà absent pour le deuxième match contre Marseille mercredi prochain en quart de finale de la Coupe de France, le défenseur brésilien est lui aussi « incertain » pour la réception du Real, prévue dans huit jours en Ligue des Champions. Un deuxième gros coup dur pour le PSG, qui pourrait donc se passer de ses leaders d'attaque (Neymar) et de défense (Marqui) lors de la rencontre la plus importante de l'année contre Madrid...