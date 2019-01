PSG : Antero Henrique salement accusé de rater le mercato du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato ferme ses portes dans une semaine, et l’inquiétude monte chez les supporters parisiens. Et pour cause, le club de la capitale n’a toujours pas bouclé le recrutement d’un milieu défensif, priorité du PSG depuis de longs mois. Sur l’antenne de France Bleu Paris, le chroniqueur Stéphan Bitton n’y est pas allé de main morte pour critiquer l’état-major du club. Et c’est le directeur sportif portugais Antero Henrique qui prend le plus cher, l’ancien dirigeant de Porto étant clairement accusé d’être le fautif n°1 de cette mascarade.

« Le Paris Saint-Germain attend toujours un milieu de terrain. Ça fait maintenant un an qu’on sait que Thiago Motta allait prendre sa retraite et qu’il devait être remplacé, ça n’a pas été fait cet été et ce n’est pas encore fait cet hiver. Cela devient très problématique. Celui qui est en charge de ce dossier c’est Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, et on peut dire qu’il s’est un peu, voire beaucoup, raté cet été et il recommence cet hiver. On se pose des questions sur son réel pouvoir. Est-ce que c’est seulement le Fair-Play-Financier qui bloque le Paris Saint-Germain ? C’est probablement une des pistes mais il serait temps maintenant de trouver quelqu’un surtout depuis que Marco Verratti est sur une jambe. Ça sera forcément du bricolage » a confié le journaliste, qui aimerait bien que les dossiers Gueye, Weigl ou Parades finissent par aboutir. Ce qui n’est pas encore le cas, pour l’instant…