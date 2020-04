PSG : Annoncé à Paris, Griezmann a le Barça dans la peau

Dans : PSG.

Ces derniers jours, la presse espagnole s’est subitement emballée en évoquant un possible échange entre Neymar et Antoine Griezmann lors du prochain mercato.

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone a fait du retour de Neymar une priorité absolue dans l’optique du mercato estival. Mais comme l’été dernier, il ne sera pas simple de convaincre le PSG de lâcher son meneur de jeu. C’est ainsi que le club catalan pensait très fortement à offrir Antoine Griezmann sur un plateau au Paris Saint-Germain afin de faire bouger les choses. Une possibilité qui emballait Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Mais sauf improbable retournement de situation, ce deal ne devrait pas se conclure l’été prochain, Antoine Griezmann ayant la ferme intention de rester à Barcelone.

Ahora estamos separados para volver a estar más unidos que nunca. #Tornarem pic.twitter.com/yb1ZL9xSeq — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 4 avril 2020

En cette période de crise du coronavirus, le champion du monde tricolore a bien fait comprendre à tout le monde qu’il n’avait aucunement l’intention de bouger du Camp Nou à l’intersaison, via un message publié sur son compte Twitter. « Nous sommes actuellement séparés pour revenir plus unis que jamais. #NousReviendrons » a publié Antoine Griezmann, en plus d’une magnifique vidéo d’images aériennes du Camp Nou avec pour fond sonore l’hymne historique du FC Barcelone. Une publication largement appréciée par les supporters catalans puisqu’elle a été aimée plus de 20.000 fois.

Le Paris Saint-Germain peut donc visiblement oublier Antoine Griezmann. Et c’est tout sauf une surprise pour Sébastien Tarrago, lequel n’imaginait pas une seconde l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid signer au PSG l’été prochain. « Il faut envisager la position de Griezmann qui a un salaire supérieur à 20ME par saison. Il n’irait donc pas au PSG pour l’argent. Et s’il va à Paris, ce ne sera pas en star, car même si Neymar part dans ce cas de figure, Mbappé restera et la star ce sera Mbappé. Si on se met à la place d’Antoine Griezmann ou des joueurs de ce calibre-là, que représente aujourd’hui le PSG ? Ce club n’est pas intéressant sportivement, c’est la réalité. Passer du FC Barcelone au Paris Saint-Germain c’est un échec » lâchait en fin de semaine le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe.

Neymar toujours déterminé à partir ?

Reste désormais à voir si le refus catégorique d’Antoine Griezmann de signer au Paris Saint-Germain enterre définitivement le dossier Neymar à Barcelone. Car malgré tout, Barcelone dispose encore de sérieux atouts dans sa manche pour tenter de convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Les deux hommes apprécient notamment Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, mais également Philippe Coutinho. Toutefois, le Brésilien est plus proche de s’engager en faveur de Chelsea que de prendre la direction du PSG. De son côté, Neymar souhaite toujours revenir à Barcelone comme l’indiquait ce dimanche le journaliste espagnol de Sport, Joaquim Piera. « C’est la guerre froide entre Neymar et les dirigeants du PSG (…) L’été prochain il y aura une deuxième saison de l’affaire Neymar ». Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent déjà sortir les pop-corn…