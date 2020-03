PSG : Allo le Qatar ? Paris demande des conseils pour le coronavirus

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a décidé dès vendredi et l'annonce de la suspension de la Ligue 1 de mettre ses joueurs au repos. Une décision prise après avoir consulté des experts.

Si les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été unanimes pour décider que la saison devait s’interrompre suite aux annonces d’Emmanuel Macron concernant la lutte contre le coronavirus, chacun a ensuite fait son choix sur les mesures à prendre au quotidien. Tandis que, par exemple, du côté de Nice Patrick Vieira était au boulot avec ses joueurs, au Paris Saint-Germain on a rapidement mis le clignotant et conseillé aux joueurs de rester tranquillement chez eux en attendant de savoir comment la situation évoluera dans les prochains jours. Selon le Parisien, si dans un premier temps le PSG a officiellement prévu de tout annuler jusqu’au ce dimanche, officieusement Neymar, Mbappé et les autres seront absents du Camps des Loges au moins jusqu’au dimanche 22 mars.

Et pour prendre des décisions les plus précises possibles, Nasser Al-Khelaifi en accord avec Leonardo et Thomas Tuchel, a décidé de consulter pas mal de monde, notamment au Qatar où Paris a évidemment ses habitudes sur le plan médical. « Les dirigeants du PSG, aidés par le service médical du club mais aussi par les experts internationaux, notamment ceux de l’hôpital qatarien du sport Aspetar, ont rapidement décidé d’appliquer le principe de précaution », précise le quotidien francilien, qui explique que le Paris Saint-Germain veut désormais prendre son temps afin de voir comment l’épidémie évolue, ce que l’état français va décider…mais également l’UEFA où une réunion est prévue pour étudier la suite des compétitions européennes.