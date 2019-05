PSG : Allan à Paris, un bug à 15 ME bloque le deal !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Paris, qui devrait officialiser prochainement la venue d’Ander Herrera, cherche toujours à se renforcer au poste de milieu défensif.

Effectivement, la venue d’un joueur supplémentaire au minimum dans ce secteur de jeu est souhaitée par Thomas Tuchel, lequel est sur la même longueur d’onde que le directeur sportif Antero Henrique à ce sujet. D’ailleurs, les deux hommes sont d’accord sur un nom depuis bien longtemps, celui d’Allan. Mais à en croire les informations du Parisien, tout n’est pas bouclé entre le PSG et Naples, contrairement à ce que certains médias italiens laissaient sous-entendre. Bien au contraire, même…

« Sauf retournement de situation, le Brésilien Allan deviendra le fameux successeur de Thiago Motta. Paris, qui a versé 47 ME pour Paredes, espère l’enrôler dans une fourchette comprise entre 55 et 65 ME alors que Naples, le club auquel il appartient encore pour quatre ans, parle d’une vente à 80-90 ME, une somme étonnante pour un joueur de 28 ans qui compte seulement trois sélections avec le Brésil » explique le quotidien francilien. Autant dire que si sa venue ne fait plus beaucoup de doutes pour de nombreux médias, il existe tout de même un différentiel d’au moins 15 ME entre l’offre et la demande. Il faudra donc négocier encore longtemps avant de trouver un accord entre Aurelio De Laurentiis et Antero Henrique.