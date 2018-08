PSG : Alex Sandro ? Tuchel a une autre solution, moins chère

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

En quête d'un latéral gauche supplémentaire durant ce mercato d'été, le Paris Saint-Germain aurait quelque peu changé son fusil d'épaule.

Contrairement à l'été dernier, le club de la capitale française se montre discret pendant ce marché des transferts. Presque trop. Un an après avoir recruté Neymar et Mbappé pour plus de 400 millions d'euros, le PSG peine à combler ses manques en vue de la saison prochaine. Si l'arrivée libre de Buffon a déjà marqué les esprits, Thomas Tuchel attend toujours des renforts au sein de son bloc défensif. Un nouveau latéral gauche est notamment attendu. Depuis le départ de Yuri Berchiche à l’Athletic Bilbao, Paris n'a plus que Kurzawa à ce poste.

Autant dire que le PSG multiplie les cibles pour trouver son bonheur. Et alors qu'Alex Sandro semblait être la priorité d'Antero Henrique, Thomas Tuchel pencherait plutôt pour Wendell, selon Sport1. Sachant que l'entraîneur allemand souhaite recruter un titulaire bis en concurrence frontale avec Kurzawa, le joueur du Bayer Leverkusen a le profil idéal, vu qu'il coûterait beaucoup moins cher que le Brésilien de la Juventus tout en offrant de bonnes garanties. Mais le défenseur de 25 ans est encore loin du PSG. Car son club n'est pas forcément vendeur, tandis que le champion de France n'a toujours pas déboursé un seul euro au mercato.