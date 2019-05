PSG : Al-Khelaifi veut faire pleurer MU au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait vivre un mercato très mouvementé. Et pour cause, de nombreux joueurs sont sur le départ et il devient urgent pour le club de la capitale de régénérer l’effectif. Ainsi, les rumeurs fusent en ce mois de mai, y compris les plus inattendues. La preuve : âgé de seulement 17 ans, Angel Gomes, un jeune prodige évoluant à Manchester United, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, à en croire les informations obtenues par le média portugais A-Bola.

Pour le journal lisboète, celui qui évolue principalement avec les U23 du club mancunien mais qui a connu deux apparitions avec les professionnels en cette fin de saison, devrait animer le marché des transferts. Car outre Paris, des clubs espagnols et portugais dont l’identité n’a pas filtré, sont également intéressés. De son côté, le joueur de 17 ans n’est pas insensible à tous ces intérêts, et n’est pas contre un départ de Manchester United. Reste à savoir quel sera le projet proposé par Paris à Angel Gomes : évoluer dans un premier temps avec l’équipe réserve, ou intégrer directement le groupe dirigé par Thomas Tuchel ? Une chose est sûre, Manchester United vivrait mal le départ du champion du monde U17 avec l’Angleterre. Et Nasser Al-Khelaïfi tiendrait une belle revanche après la remontada subie par Paris face à MU en Ligue des Champions cette saison.