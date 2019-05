PSG : Al-Khelaifi tente un coup de maitre pour s'offrir Pépé !

Dans : PSG, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison sensationnelle au LOSC, Nicolas Pépé est un joueur d’ores et déjà très courtisé en vue du mercato.

Dans le viseur du Bayern Munich, l’international ivoirien est également l’une des priorités du Paris Saint-Germain, qui souhaite renforcer son attaque. Reste que l’ancien espoir du SCO d’Angers coûte cher, très cher même. Son prix oscille aux alentours des 70 ME et du côté de Paris, on ne peut évidemment pas faire n’importe quoi en raison de la menace permanente du fair-play financier. Raison pour laquelle, selon Geoffroy Garétier, Nasser Al-Khelaïfi tente d’inclure deux Parisiens dans la balance pour faire baisser le tarif.

« Il y a un consensus total. Thomas Tuchel, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi veulent recruter Nicolas Pépé. Reste à s’entendre avec le LOSC. Il va sans doute coûter cher. Pour faire baisser le prix, le PSG serait prêt à mettre 2 joueurs dans la balance : Stanley N’Soki et Christopher Nkunku. Il faut que les joueurs aient envie d’aller à Lille. Nkunku voulait plutôt aller en Angleterre mais dans le football, tout va très vite » a expliqué le journaliste de Canal Plus, généralement bien informé, et qui semble donc savoir que Nasser Al-Khelaïfi va tenter ce coup de maître pour s’offrir Nicolas Pépé au mercato. Reste maintenant à voir quel sera l’avis de Christophe Galtier, mais également de Luis Campos, sur cet éventuel deal.