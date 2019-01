PSG : Al-Khelaifi supplié d'activer l'option Bon Coin au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Huit jours après l’ouverture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé son bonheur au poste de milieu défensif.

Pourtant, nombreux sont les joueurs associés au champion de France en titre ces derniers jours (Weigl, Gueye, Doucouré, Nainggolan). Consultant pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton estime que le dossier du milieu défensif commence à urger et que Nasser Al-Khelaïfi serait bien inspiré d’accélérer le mouvement, alors que se profile un choc épique face à Manchester United en Ligue des Champions début février, et que l’acclimatation de l’éventuelle recrue pourrait prendre du temps.

« Petite annonce : club sérieux et ambitieux de la région parisienne, cherche milieu de terrain. Sans un milieu de terrain fourni, le PSG va avoir du mal à obtenir ses objectifs. Notamment en Ligue des champions car on sait que le championnat est déjà plié et que les coupes nationales leurs réussissent bien. On sait que Paris possède une super attaque, probablement la meilleure du monde. Le PSG peut s’appuyer sur une défense expérimentée mais au milieu il y a quand même un grand manque. Il ne reste que Marco Verratti ! Il a beaucoup de talent mais il ne va pas pouvoir faire tout, tout seul. Beaucoup de joueurs sont annoncés, beaucoup de noms sont prononcés… On parle de l’Allemand Weigl, du Hollandais de Jong et des garçons qui sont déjà connus en France comme Doucouré, Fabinho ou Geye mais toujours rien, et c’est ça qui est inquiétant. Surtout, le temps presse ! Il ne faut pas que ce milieu de terrain arrive juste avant la fin du mercato, le 31 janvier, parce qu’il faut qu’il soit déjà prêt et opérationnel pour le 12 février » s’est agacé un Stéphane Bitton un brin anxieux devant le mercato du Paris Saint-Germain. Espérons pour les supporters franciliens que le champion de France en titre rassurera tout le monde dans les prochains jours…