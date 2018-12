PSG : Al-Khelaïfi s’y met aussi, ça sent la fin pour Cavani

Dans : PSG, Mercato.

Chouchou du Parc des Princes, Edinson Cavani pourrait quitter le Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat qui expire en 2020.

Respectueux, l’Uruguayen n’est pas du genre à afficher ses états d’âme dans les journaux. Mais ce n’est un secret pour personne, l’avant-centre de 31 ans vit mal sa situation au club de la capitale. On parle bien sûr de son passage au second plan derrière Neymar et Kylian Mbappé, dont l’entente est évidente, et qui ne partagent pas la même complicité avec leur coéquipier. De quoi alimenter la thèse d’un départ, surtout lorsque l’on sait que le directeur sportif Antero Henrique tente de le pousser vers la sortie depuis longtemps.

Et désormais, le Portugais ne sera plus seul dans ce combat. Car si l’on en croit Paris United, Cavani a perdu l’un de ses derniers soutiens au PSG. Alors qu’il jugeait El Matador intransférable jusqu’ici, le président Nasser Al-Khelaïfi serait désormais favorable au transfert de l’ancien Napolitain. Autant dire que Paris ne retiendra pas le meilleur buteur de son histoire si une offre convenable arrive sur le bureau du Qatari. De plus, ces liquidités permettraient d’investir sur une recrue comme Frenkie De Jong.