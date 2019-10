PSG : Al-Khelaifi s'offre un casse-tête à 65ME au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Titulaire au coup d'envoi, mardi soir face à Galatasaray, Mauro Icardi a été décisif pour le Paris Saint-Germain en marquant le but de la victoire. Remplacé par Kylian Mbappé à l'heure de jeu, l'attaquant argentin prêté par l'Inter a donc fait le travail, et Thomas Tuchel a d'ailleurs tenu à le saluer. Reste que Mauro Icardi va bientôt voir débarquer un autre concurrent sur sa route, et quel concurrent, puisqu'il s'agit d'Edinson Cavani, le chouchou des supporters du PSG. Et c'est peu dire que les prochains mois seront chauds, puisque les deux hommes ne savent pas du tout de quoi sera fait leur avenir.

D'un côté, Edinson Cavani arrive à la fin de son contrat et pour l'instant Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne lui ont pas proposé de prolongation, ce qui n'est pas bon signe. El Matador a en effet 32 ans et les soucis physiques se sont enchaînés pour lui, au point que le Paris SG peut légitimement se poser des questions. De l'autre côté, Mauro Icardi a été prêté, mais avec une option d'achat à 65ME, ce qui n'est pas rien. Si pour l'instant les dirigeants parisiens ne veulent pas encore définitivement trancher entre les deux joueurs, la question va rapidement se poser et le président du PSG sait que cela risque de faire du bruit. Car selon les rumeurs, c'est plutôt du côté de Mauro Icardi que penche Paris, ce qui annonce évidemment le départ d'Edinson Cavani en fin de saison.