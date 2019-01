PSG : Al-Khelaifi prêt à vendre Cavani pour le fair-play financier ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2020, Edinson Cavani a confié lundi qu'il était prêt à aller jusqu'au bout de son engagement avec le club de la capitale, se disant même ouvert à une prolongation histoire de pouvoir finir sa carrière de footballeur au PSG. Mais bien évidemment tout n'est pas si simple du côté des dirigeants du Paris SG qui ont encore quelques mois avant de décider ce qu'ils feront avec El Matador. Soit Nasser Al-Khelaifi validera le départ du meilleur buteur de l'histoire du PSG lors du prochain mercato estival, soit il devra le prolonger histoire d'éviter un départ gratuit dans un an.

Et à priori le flou est encore total du côté du Paris Saint-Germain, conscient de l'importance d'Edinson Cavani, mais tout autant de sa valeur marchande à l'heure où l'UEFA a déjà fait comprendre au PSG qu'elle sera impitoyable en matière de fair-play financier. Selon Le Parisien, aucune décision n'a encore été actée par la direction francilienne, laissant l'attaquant uruguayen dans le flou. A priori, si un départ d'El Matador est validé, le Paris SG peut en espérer plus de 50ME avec en plus une économie de salaire de 18ME sur un an. L'Atlético Madrid a déjà fait part de son intérêt, même s'il n'est pas le seul gros club à suivre la situation d'Edinson Cavani. Mais d'un autre côté, si ce dernier s'en va, le PSG devra se mettre en quête d'un attaquant supplémentaire. Et pour s'offrir un joueur du standing de Cavani il faudra aussi lâcher des dizaines de millions d'euros et un salaire au moins aussi colossal, à savoir 18ME par an. L'heure du doute a sonné...