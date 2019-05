PSG : Al-Khelaïfi peut oublier cette piste ultra sexy au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Auteur d’une saison époustouflante sous les couleurs de l’OGC Nice, Youcef Atal fait partie des joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain en vue du mercato. Polyvalent, l’Algérien est un latéral droit de formation et c’est précisément à ce poste que le club de la capitale souhaiterait le faire évoluer, d’autant qu’un départ de Thomas Meunier est plus que possible. Néanmoins, il y a très peu de chances que Youcef Atal fasse ses valises cet été au mercato, comme l’a expliqué le président niçois Gauthier Ganaye au micro de Canal Plus.

« Vu ses performances, tous les clubs cités seraient idiots de ne pas être intéressés. Il y a eu des marques d’intérêt. Mais il a un contrat, il termine seulement sa première saison à Nice. Il part à quel prix ? Il ne part pas. On estime que Youcef a encore des étapes à franchir » a confié le nouveau président de l’OGC Nice, qui a là son premier gros dossier à gérer depuis son arrivée à Nice en remplacement de Jean-Pierre Rivère. Reste à voir si le Paris Saint-Germain trouvera les arguments nécessaires pour le faire céder, alors que Youcef Atal a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens ces dernières semaines.