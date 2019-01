PSG : Al-Khelaifi et Henrique ont-il feinté Ancelotti au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le Paris Saint-Germain a placé trois joueurs sur sa short-liste lors de ce mercato hivernal, et parmi eux, on trouve Allan, le milieu de terrain brésilien du Napoli. Samedi, dans la presse italienne, on annonçait que l'agent d'Allan avait rencontré les dirigeants du club italien afin de connaître exactement leur position si dès fois une offre du Paris SG arrivait d'ici la fin du mois de janvier. Mais, après la victoire de Naples contre Sassuolo, dimanche soir en Coupe d'Italie, Carlo Ancelotti a pris le contrepied de toutes ces rumeurs en affirmant que le PSG n'avait pas du tout noué des contacts pour essayer de s'offrir Allan.

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, dont on sait qu'il a toujours des rapports cordiaux avec Nasser Al-Khelaifi, a été très clair sur ce sujet. « Aucune offre n’est arrivée de France. Allan est l’un de nos joueurs. Je n’ai pas besoin d’en parler avec le président (...) Nous espérons que le marché se terminera le plus rapidement possible afin que nous nous concentrions sur le terrain. L’équipe est complète. Allan est un joueur très important et nous comptons sur lui pour la deuxième partie de saison », a prévenu le technicien italien. Reste à savoir si Carlo Ancelotti est vraiment dans le secret des dieux, Antero Henrique ayant pris l'habitude d'avancer masqué et Aurelio De Laurentiis, le patron de Naples, n'étant pas non plus le dernier à faire de l'intox.