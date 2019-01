PSG : Al-Khelaifi doit trancher, Paris a 3 pistes chaudes au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Samedi soir, après la probante victoire du Paris Saint-Germain à Amiens, Thomas Tuchel a confié qu'il avait obtenu l'assurance par Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique que le PSG allait s'offrir un renfort d'ici la fin du mercato d'hiver. L'entraîneur allemand du club de la capitale ne le cache pas, il craint terriblement de finir la saison sans obtenir la signature d'un milieu de terrain supplémentaire. Et ce sera probablement encore un sujet de conversation lors du stage au Qatar que Neymar et ses coéquipiers débutent ce dimanche. Cependant, selon Le Parisien, le Paris SG a désormais les idées à peu près claires et une short-liste est établie.

Trois joueurs sont désormais ciblés et c'est Nasser Al-Khelaifi qui va devoir décider en fonction des moyens financiers que le président qatari du Paris Saint-Germain peut mettre en oeuvre. « Paris suit actuellement la situation de trois joueurs (Idrissa Gueye, Julian Weigl et Allan) et se montre très confiant sur la conclusion d’un de ces trois dossiers avant la fin du mercato le 31 janvier », précise le quotidien francilien, alors que des rumeurs affirment que c'est le dossier du milieu de terrain international allemand de Dortmund qui serait le plus avancé. Même s'il reste encore un peu moins de trois semaines de mercato, le PSG va cependant devoir passer aux actes. Et on l'a vu l'été dernier, ce n'est pas le plus facile.