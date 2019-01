PSG : Al-Khelaifi doit bouger d'urgence pour s'offrir ce milieu disponible !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, les dirigeants du Paris Saint-Germain explorent de nombreuses pistes.

Celles menant à Abdoulaye Doucouré et à Idrissa Gueye semblent délicates à concrétiser, Watford et Everton réclamant plus de 40 ME pour les anciens de L1. Ainsi, Antero Henrique s’est récemment penché sur le cas de Thiago Mendes, auteur d’un excellent début de saison. En parallèle, l’état-major du PSG suit également avec attention la situation d’Aaron Ramsey, mais davantage pour l’été prochain. En effet, le Gallois sera disponible gratuitement en juin 2019…

Mais selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport, un départ du milieu de 28 ans dès cet hiver n’est plus impossible. Soucieux de récupérer une petite somme d’argent, les dirigeants d’Arsenal envisageraient désormais un départ de l’international gallois en janvier. Mais pas à n’importe quel prix. Effectivement, la somme de 22 ME est évoquée par le quotidien transalpin, qui affirme que la Juventus Turin est toujours très intéressée par le joueur. A tel point que les dirigeants turinois vont entrer dans les prochaines heures en négociations avec Arsenal pour le transfert du joueur cet hiver. S’il veut encore avoir une chance de rafler la mise, le PSG a donc tout intérêt à s’activer.