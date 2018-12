PSG : Al-Khelaïfi abat sa dernière carte pour prolonger Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Adrien Rabiot crispe tout le monde au PSG. Libre en juin prochain, le Français ne semble pas décidé à prolonger dans la capitale.

Pourtant, le président Nasser Al-Khelaïfi effectue un intense forcing pour convaincre le milieu de 23 ans. Selon les informations d’ESPN, les dirigeants franciliens vont tenter une ultime approche à l’issue du match contre l’Etoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, qui se dispute ce mardi soir. Mais, pour plusieurs raisons, le Paris Saint-Germain n’a plus beaucoup d’espoir de convaincre Adrien Rabiot de rester encore quelques saisons en France.

Le PSG a relancé les clubs intéressés

La mise à l’écart du joueur par Thomas Tuchel ces dernières semaines aurait notamment joué en défaveur du Paris Saint-Germain. Ainsi, le destin d’Adrien Rabiot semble s’écrire loin du Parc des Princes selon le média américain. Raison pour laquelle le PSG aurait relancé le Barça, la Juventus Turin et Tottenham, tous intéressés par le joueur. En cas de refus de cette ultime offre, une vente au mercato hivernal sera très sérieusement envisagée par l’état-major du club. Et cela au plus grand regret de Nasser Al-Khelaïfi, lequel aura tenté le tout pour le tout dans ce dossier, en prenant personnellement les opérations en main. Insuffisant, aux yeux d’Adrien Rabiot et de son entourage…