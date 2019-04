PSG : Al-Khelaïfi a peur de froisser Neymar, il change d'avis

Dans : PSG, Mercato.

Le pouvoir de Neymar au Paris Saint-Germain est-il sans limite ?

Au lendemain de l’élimination du PSG par Manchester United en Ligue des Champions, et malgré le scénario impensable de la rencontre, les critiques tombaient sur les joueurs mais aussi le recruteur en chef du club de la capitale. Incapable de faire venir un milieu défensif depuis plus d’un an, Antero Henrique semblait devoir faire les frais de cet échec récurrent, surtout que ses relations avec un Thomas Tuchel conforté dans ses fonctions demeurent particulièrement fraiches. Mais Nasser Al-Khelaïfi l’a encore confirmé récemment, l’ancien grand manitou du FC Porto sera toujours en poste la saison prochaine, et il s’occupera du mercato cet été.

Comment Henrique a ainsi pu conserver son poste sans sourciller ? Selon Sport, Neymar a eu une grande influence dans ce dossier. Le Brésilien arrivé de Barcelone en 2017, a vu ce transfert se finaliser grâce au super agent Pini Zahavi. Ce dernier, qui a désormais pignon sur rue à Paris, demeure très proche d’Henrique, avec qui il travaille sur de nombreux dossiers, parisiens ou autre. Résultat, le quotidien espagnol assure qu’un limogeage du directeur sportif portugais aurait fragilisé la bonne entente cordiale autour de Neymar et ses représentants, et que le PSG n’a absolument aucune envie de contrarier l’entourage de sa superstar brésilienne, au point d’avoir oublié toute possibilité de démettre Antero Henrique de ses fonctions.