PSG : Adrien Rabiot sifflé au Parc, son incroyable réaction

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le PSG a disposé de la Juve (2-1) pour son entrée en lice en Ligue des champions. Pour son retour au Parc des Princes, Adrien Rabiot n'a pas été épargné.

Le PSG avait fort à faire ce mardi soir lors de la réception de la Juve. Si les hommes de Christophe Galtier étaient bien favoris au coup d'envoi, la Vieille Dame aura donné du fil à retordre aux Franciliens. Heureusement, les individualités parisiennes, emmenées par Kylian Mbappé et Neymar, auront vite fait la différence pour mettre à l'abri le PSG. Ce match entre le PSG et la Juve était aussi l'occasion de revoir Adrien Rabiot fouler la pelouse du Parc des Princes. Parti en mauvais termes avec la direction francilienne, faute d'avoir pu trouver un accord pour prolonger son contrat à Paris, l'international français était attendu de pied ferme par les fans du PSG. Et cela n'a pas manqué, car Rabiot aura eu droit à ses sifflets lors de son remplacement en fin de match.

Rabiot sans langue de bois sur le Parc des Princes

🏟 | Sans surprise, Adrien Rabiot a été particulièrement sifflé par le Virage Auteuil#PSGJUV pic.twitter.com/KQlWgr63Ln — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 6, 2022

Beau joueur, le milieu de terrain a quand même pris le temps de répondre à une question de Canal+ sur le sujet à la fin de la rencontre. « J'étais très content de revenir, j'ai grandi ici. Après, je ne m'attendais pas forcément à être bien reçu parce que ca s'est mal fini. Mais je suis très content de revenir à Paris. J'ai fait un bon match et je suis content d'avoir montré ce visage-là », a notamment indiqué Adrien Rabiot, content d'avoir pu prouver sa valeur ce mardi soir. Le prochain match des Bianconeri dans la compétition sera face au Benfica. Un match déjà très important pou les hommes de Massimiliano Allegri, alors que le PSG sera aux prises avec le Maccabi Haïfa en Israel. S'il était invité à partir cet été lors du mercato, Adrien Rabiot a cependant prouvé qu'il pouvait encore apporter à la Juve. De bon augure aussi pour lui dans l'optique de la Coupe du monde 2022 au Qatar...