PSG : Adrien Rabiot, nouveau coup de tonnerre avant la fin du mercato

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est ce jeudi à minuit que s'achèvera le mercato d'hiver 2019, lequel aura été pour le moins agité pour le Paris Saint-Germain. Outre la quête d'un ou plusieurs milieux de terrain, on a aussi évoqué à plusieurs reprises le cas d'Adrien Rabiot, lequel arrive en fin de contrat et pourra donc signer où il le souhaite en juin prochain, et qui plus est libre. Si le FC Barcelone semble toujours tenir la corde, d'autres pistes existent, mais c'est une évidence, Adrien Rabiot ne partira pas du PSG d'ici jeudi soir, ce qui pouvait apporter quelques millions d'euros au club de la capitale, et à son grand désespoir Nasser Al-Khelaifi verra l'un de ses protégés partir du Paris SG pour rien.

Une fois que cela est dit, Thomas Tuchel semble avoir obtenu gain de cause, puisqu'Adrien Rabiot, mis au placard depuis plusieurs semaines, devrait retrouver ce mercredi l'entraînement avec ses coéquipiers du groupe pro. L'entraîneur allemand n'a pas eu besoin d'attendre la fin du mercato pour que le milieu de terrain soit réintégré dans son effectif. Et cette décision n'a pas été prise suite à l'action entamée par le clan Rabiot devant la commission juridique de la LFP. Si Adrien Rabiot revient dans le groupe de Tuchel, c'est que ce dernier aurait obtenu de pouvoir l'aligner jusqu'à la fin de son contrat. Un changement donc par rapport à Hatem Ben Arfa qui avait lui été placardisé jusqu'à l'ultime minute de son contrat.