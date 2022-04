PSG : Adieu Mbappé, Messi se voit leader la saison prochaine

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi ne compte pas bouger cet été. Malgré les rumeurs de départ, l’attaquant argentin compte bien rester la saison prochaine et tenir un rôle plus important en cas de départ de Kylian Mbappé.

C’est certain, Lionel Messi ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Après son départ inattendu de Barcelone l’été dernier, l’attaquant recruté libre par le Paris Saint-Germain a eu besoin de plusieurs mois d’adaptation. C’est pourquoi l’Argentin est passé totalement à côté de son huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, soit le rendez-vous le plus important de l’exercice pour les Parisiens. Un échec difficile à encaisser pour de nombreux supporters qui l’avaient sifflé après le fiasco dans la capitale espagnole.

Le PSG veut faire le ménage auprès des argentins du club ! 🇦🇷



À l'exception de Leo Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont invités à quitter le navire cet été.



(🗞 @lequipe) pic.twitter.com/WvldUahkEk — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 19, 2022

Sans surprise, ce contexte a incité certaines sources à évoquer un possible départ et un retour au Barça, à tort. En effet, Lionel Messi n’a pas du tout l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. La tendance est même confirmée en Catalogne, où Mundo Deportivo affirme que l’international argentin sera bien Parisien la saison prochaine. Le sextuple Ballon d’Or serait même étonné par ces rumeurs de départ, lui qui n’a jamais envisagé une sortie, pas même après les sifflets reçus au Parc des Princes.

La Pulga comprend la frustration des supporters dans la mesure où le Paris Saint-Germain semblait suffisamment armé pour aller beaucoup plus loin dans la compétition. C’est donc un Lionel Messi déterminé qui débutera la saison prochaine, avec l’envie de mener son équipe vers le sacre européen, et de tenir un rôle plus important en cas de départ de Kylian Mbappé. Quant à son avenir après 2023, à la fin de son contrat, rien ne serait décidé. Mais pour le moment, son attention serait uniquement réservée au club francilien.