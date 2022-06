PSG : Adieu les touristes, Campos prépare un loft d'enfer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG devra recruter afin de redynamiser son effectif. Mais le club de la capitale devra également réussir à vendre ses indésirables et Luis Campos est prêt à prendre les indésirables à la gorge.

Dans le sens des arrivées, Luis Campos a déjà bien travaillé au Paris Saint-Germain avec les pistes menant à Vitinha et Renato Sanches. Pour l’heure, aucun transfert n’est bouclé, mais le champion de France en titre a d’ores et déjà avancé ses pions sur plusieurs dossiers. Dans le sens des départs en revanche, cela va beaucoup moins vite. L’été risque d’être long dans ce domaine pour Luis Campos, qui sait que le PSG a historiquement des difficultés à se séparer des indésirables en raison des salaires que perçoivent les joueurs en question à Paris, ce qui les incite à rester malgré un faible temps de jeu. Afin de mettre un terme à cette situation, Luis Campos envisage de sortir l’arme radicale selon les informations d'Abdellah Boulma.

Un loft pour Icardi, Paredes & co ?

Sur son compte Twitter, le journaliste a dévoilé que la mise en place d’un « loft » était fortement envisagée par le nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, lequel avait déjà connu cela à Lille lorsque Marcelo Bielsa était arrivé dans le Nord. « Devant la difficulté de se séparer de certains joueurs qualifiés d’indésirables, Luis Campos n’écarte pas l’idée de mettre en place un loft à la reprise de l’entraînement » a prévenu Abdellah Boulma, pour qui Luis Campos est donc favorable à cette solution absolument radicale dans le but de pousser vers la sortie plusieurs joueurs. Et il pourrait s’agir du loft le plus cher de tous les temps puisque des joueurs tels que Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera pourraient y prendre place. Luis Campos ne souhaite pas intégrer ces derniers à son projet, mais ils perçoivent un salaire colossal, ce qui les incite logiquement à rester au PSG.

Dans le cas de Mauro Icardi, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent d’arrache-pied dans le but de trouver une solution satisfaisante pour les différentes parties. Jorge Mendes a par exemple été mandaté par le club parisien afin de trouver un club à l’international argentin, lequel a été proposé, par exemple, à Wolverhampton en Angleterre. Dans le cas de Leandro Paredes, la tâche s’annonce ardue dans la mesure où le contrat de l’international argentin a automatiquement été prolongé d’un an. Enfin, la solution du loft pourrait-elle pousser dehors des joueurs invendables tels que Layvin Kurzawa ou Julian Draxler, lesquels ont été récemment prolongés à la surprise générale par Leonardo et qui perçoivent un salaire qu’ils ne retrouveront sans doute plus jamais ailleurs ? La question se pose, mais Luis Campos est tenté d'utiliser la manière forte plutôt que la calinothérapie, ce qui serait effectivement un changement majeur dans la gestion du PSG.