PSG : Adieu le Bayern, 30ME et il signe à Paris

Parmi les noms lancés l'été dernier pour venir renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain, celui d'un joueur du Bayern Munich avait intensément circulé, Thomas Tuchel semblant avoir un grand intérêt pour lui. Ce joueur n'est autre que Jérôme Boateng, lequel après avoir envisagé de partir de Bavière, que ce soit pour le PSG ou pour Manchester United, était finalement resté à Munich. Mais, à deux mois du mercato estival, le quotidien allemand AZ affirme que cette fois devrait être la bonne, Jérôme Boateng, à qui il reste deux ans de contre au Bayern va partir, après une saison pas vraiment à la hauteur.

Et comme en plus les dirigeants du leader de Bundesliga veulent faire le ménage, le média d'outre-Rhin affirme ce week-end que Jérôme Boateng pourrait réouvrir les discussions avec le Paris SG, même si ses performances ne plaident pas réellement en sa faveur. Disponible pour un montant autour de 30ME, l'international allemand aurait fait d'une signature au PSG sa priorité numéro 1 cet été affirme AZ. Reste à savoir si du côté de Thomas Tuchel on fait toujours de Jérôme Boateng une priorité, sachant que le joueur a connu pas mal de pépins physiques et que sa carrière est clairement sur la pente descendante.