PSG : Accord trouvé, Lassana Diarra quitte le Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le départ de Lassana Diarra sera officialisé dans les prochains jours.

Effectivement, Paris-United affirme ce dimanche soir qu’un accord a été trouvé entre l’ancien milieu défensif de l’Olympique de Marseille et la direction du PSG pour la résiliation du contrat du joueur. « Lass pensait à la retraite sportive depuis un certain temps. Dorénavant, il souhaite s’investir davantage vers d’autres projets personnels, notamment sa boisson énergisante Heroic Sport » explique le média spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain. L’aventure n’aura donc pas duré plus d’un an entre l’international français et le champion de France en titre, et l’ancien de Chelsea n’aura disputé que 19 matchs dans la capitale… Ce qui laissera certainement un goût d'inachevé chez certains.