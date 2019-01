PSG : Accord PSG-Paredes, les négociations reprennent avec le Zénith !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Si L'Equipe affirmait ce mardi matin que le Paris Saint-Germain et le Zénith Saint-Pétersbourg avaient rompu les négociations au sujet d'un transfert de Leandro Paredes, le club russe réclamant 45ME et pas un centime de moins, Paris-United est loin de partager cet avis tranché. En effet, le média spécialisé affirme que non seulement les deux parties doivent se revoir cette semaine, mais que de son côté le milieu de terrain et le PSG ont déjà trouvé un terrain d'entente pour un éventuel futur contrat.

Sur son site, PU fait le point sur ce dossier qui se réchauffe. « La semaine dernière, Marcelo Simonian, mandaté par le club du Zénith a fait le déplacement à Doha pour discuter avec Antero Henrique. Pablo Sabbag, agent de Leandro Paredes, était également présent. À cette occasion, un accord de principe avec le joueur et son représentant a été trouvé. Un nouveau rendez-vous doit se tenir, cette semaine (...) Le club de la capitale espère faire baisser le prix de l’international argentin de 24 ans. Un nouveau rendez-vous doit se tenir, cette semaine. Marcelo Simonian a débarqué ces dernières heures dans la capitale », précise Paris-United, qui estime donc que le Paris Saint-Germain et le club russe sont plutôt proches de s'entendre, même si les négociations sont forcément tendues à neuf jours de la fin du mercato d'hiver.