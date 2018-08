PSG : Accord avec le MHSC pour Diaby, Tuchel bloque le deal !

Dans : PSG, MHSC, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 dont Strasbourg, Moussa Diaby va bien poursuivre sa progression dans l’élite. Mais c’est à Montpellier que le jeune milieu offensif de 19 ans devrait être prêté, selon les informations de RMC Sport. « Les deux clubs se sont mis d’accord pour un prêt d’une saison sans option d’achat. Le Parisien est d'accord pour rejoindre le MHSC. Mais le dossier est en stand-by » à en croire Loïc Tanzi. Pour l’heure, c’est Thomas Tuchel qui bloque le dossier.

En effet, l’entraîneur allemand attend les retours de blessure d’Edinson Cavani et de Julian Draxler avant de « libérer » Moussa Diaby. Pour rappel, le milieu offensif est rentré en cours de jeu contre Caen et Guingamp lors des deux premières journées, preuve que Thomas Tuchel l’apprécie et qu’il est important durant l’absence des deux stars précédemment citées. « En attendant, d’autres écuries de Ligue 1 tentent de profiter de ce temps mort pour reprendre le dessus » selon RMC, mais c’est bien Montpellier qui devrait rafler la mise. A moins d’un retournement de situation comme il y en a souvent en période de mercato…