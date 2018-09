PSG : A Paris, Tuchel est dans la m… annonce un ex-parisien

Dans : PSG, Mercato.

Dans un club aux ambitions européennes affichées comme le PSG, il est très rare de voir, début septembre, un entraineur se plaindre officiellement du marché des transferts effectué par son club.

C’est pourtant ce qu’a bien fait comprendre Thomas Tuchel au moment où il doit faire sans véritable milieu défensif d’envergure après trois mois de mercato. Un problème qui va compliquer sérieusement la vie de l’entraineur allemand, alors qu’aucune solution ne saute aux yeux. C’est bien ce que laisse entendre Vincent Guérin, ancien milieu de terrain du PSG, et pour qui « TT » va devoir se débrouiller cette saison avec un effectif bancal.

« Pour un club de cette stature, les profils ciblés doivent améliorer et enrichir l’équipe. Cela n’a pas été le cas. On voit donc une sorte de bricolage sur le terrain. Le recrutement initié par Leonardo avec Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Silva, Thiago Motta était arrivé à échéance. Il y a eu un manque d’anticipation. Les solutions ? Il va devoir se démerder (rires). Aujourd’hui, il paraît impossible de retrouver une équipe avec la maîtrise observée du temps de Laurent Blanc. Il n’y a pas de complémentarité et on ne voit pas comment la trouver. On est mi-septembre et il n’y a pas de milieu qui émerge. Tuchel a déclaré que Marquinhos avait un avenir à ce poste, cela me semble déjà caduc. C’est incroyable que, dans un club comme le PSG, on se pose ce genre de question alors que la saison a repris depuis un mois et demi. Il peut changer de tactique, mais l’animation d’une équipe ne dépend pas uniquement d’un système, ce sont les joueurs qui la font », a déploré Vincent Guérin dans les colonnes du Parisien. Un constat partagé par beaucoup, et même par Thomas Tuchel en personne, ce dernier ne s’attendant pas à avoir un problème aussi gros à régler cette saison.