PSG : 80ME et un salaire XXL, Al-Khelaifi s'attaque au Real Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si les rapports entre Florentino Perez et Nasser Al-Khelaifi sont courtois et même conviviaux, le président du Real Madrid ayant quelques intérêts financiers dans le cadre de ses affaires personnelles avec le Qatar, les deux clubs pourraient avoir à négocier dans les prochains mois à l'occasion du mercato. Et ce mercredi, on ne parle pas des dossiers Neymar et Kylian Mbappé, mais au contraire d'un transfert dans l'autre sens. En effet, OKDiaro affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain suivent de très pris la situation de Toni Kroos. Car même s'il a encore trois ans de contrat avec le Real Madrid, le milieu international allemand, arrivé en 2014 chez les Merengue, pourrait demander et obtenir un bon de sortie lors du prochain marché des transferts.

Selon le média espagnol, pour l'instant le Real Madrid n'est pas réellement tenté de vendre Toni Kroos, lequel était un pilier de l'équipe de Zinedine Zidane époque 1, mais cette année l'international allemand n'a pas répondu aux attentes. Alors, si les dirigeants madrilènes se renforcent dans ce secteur, ils pourraient accepter l'offre du Paris SG. A priori, le PSG serait prêt à mettre 80ME sur la table des négociations pour convaincre Madrid de lâcher Tony Kroos, tandis que le joueur se verrait proposer un salaire 50% supérieur à ce qu'il touche actuellement au Real. Mais dans ce dossier, le Paris Saint-Germain pourrait affronter la concurrence de Manchester City et United, ainsi que de la Juventus.