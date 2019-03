PSG : 80ME et le Brexit, Paris veut mettre KO Manchester United !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

On ne sait pas encore si l'Angleterre sortira de l'union européenne, mais c'est une évidence le Brexit pourrait être l'invité surprise du prochain mercato estival, la taxation des transferts et les salaires des joueurs étant probablement promis à des changements radicaux, et pas dans le bon sens pour la Premier League. Et ce samedi, le Sun affirme que du côté de Manchester United on voit poindre avec un grand danger l'intérêt très vif du Paris Saint-Germain pour Jadon Sancho, le jeune attaquant international anglais de Dortmund.

En effet, tandis que les Mancuniens s'activent pour faire revenir en Premier League le prodige du BVB, qui avait obtenu la signature de Jadon Sancho pour 8ME en 2017 en provenance de Manchester City, le PSG a désormais son nez dans ce dossier affirme le tabloïd. Ce n'est pas la première fois que le nom de l'ailier anglais de 18 ans est cité du côté de Paris, la rumeur de l'intérêt du Paris SG circulant depuis plusieurs semaines. Mais cette fois, le Sun affirme que les dirigeants du club de Ligue 1 sont prêts à monter le curseurs à 80ME pour rafler l'accord avec Dortmund et le joueur, lequel est encore lié trois ans avec la formation allemande.