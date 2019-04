PSG : 70M, la priorité n°1 du mercato a un prix pour Al-Khelaifi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

C'est une rengaine bien connue du côté du Paris Saint-Germain lors de chaque mercato depuis un an et demi, il va falloir que cet été le PSG recrute un et même plusieurs milieux de terrain, ce secteur étant le point faible clairement identifié du club de la capitale. Et cela ne va pas s'arranger avec le départ annoncé d'Adrien Rabiot, sur lequel Thomas Tuchel ne peut déjà plus compter depuis plusieurs mois. Pour venir renforcer le Paris SG, des noms ont été évoqués, mais selon Paris-United, celui qui est tout en haut de la liste d'Antero Henrique et de Nasser Al-Khelaifi est Allan.

Plusieurs fois, le PSG a été cité du côté de Naples concernant le milieu brésilien de 28 ans, mais le président du club de Serie A ne semblait pas réellement vouloir céder son joueur. Mais le compte spécialisé dans l'actu mercato du Paris Saint-Germain affirme que cette fois pourrait être la bonne, du moins si le Paris SG lâche les 70ME exigés par le Napoli pour vendre Allan, lequel a encore quatre ans de contrat avec le dauphin actuel de la Juventus. A priori, le compatriote de Neymar est favorable à un éventuel transfert au PSG, c'est du moins ce qu'il avait fait savoir cet hiver lorsque les premières rumeurs avaient circulé. Reste à mettre les pièces du puzzle en place.