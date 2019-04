PSG : 70 ME pour ce milieu qui empile les buts, Paris est sur le coup

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

En marquant ce dimanche contre Aves, Bruno Fernandes a établi un record en Europe, devenant devant Frank Lampard le milieu de terrain le plus efficace des championnats majeurs en Europe, avec 28 buts inscrits.

Autant dire que le milieu offensif du Sporting Portugal continue de marquer des points, et le club de Lisbonne peut s’en frotter les mains. Cela annonce en effet une grosse bataille pour une vente XXL sur le marché des transferts. L’international portugais de 21 ans était en effet suivi par le PSG, Manchester United et la Juventus à l’occasion de son match de ce dimanche, preuve que ses performances ont mis beaucoup de monde en appétit. Le quotidien local A Bola affirme même que le milieu qui s’était perdu en Italie au début de sa carrière pourrait faire l’objet d’un transfert à 70 ME, la somme demandée par le président du Sporting pour envisager un départ de l’international portugais.

Un nouveau tour de force incroyable de la part d’un club lisboète, puisque Bruno Fernandes avait été acheté pour 8,5 ME en 2017. En tout cas, son profil intéresse une équipe du PSG qui ne semble pas limiter ses recherches au milieu de terrain à un joueur uniquement défensif, à l’heure où les performances de Draxler et Paredes ne donnent clairmement pas satisfaction.