PSG ‍: 7 millions pour une signature ahurissante

Malgré de graves problèmes financiers, Barcelone a su rebondir grâce à un centre de formation très performant. Hansi Flick utilise certaines pépites mais d'autres restent dans l'ombre. L'un de ces oubliés est convoité par le PSG.

Ces dernières années, la Masia a rappelé à toute l'Europe sa puissance et sa qualité. Le centre de formation du Barça a offert une équipe compétitive aux supporters catalans malgré les restrictions financières issues d'une dette XXL. Plusieurs pépites ont émergé : Lamine Yamal, Pedri, Gavi et Pau Cubarsi notamment. D'autres bons joueurs poussent derrière mais les places manquent dans l'effectif d'Hansi Flick. Agé de 18 ans, le jeune attaquant Hugo Alba doit attendre son tour malgré un potentiel certain. S'il n'a pas encore sa chance en équipe première, le jeune homme a déjà été repéré par les meilleures équipes européennes.

C'est le cas du Paris Saint-Germain notamment selon le site E-Noticies. Les Parisiens peuvent bénéficier de l'expertise de Luis Campos concernant les jeunes pousses. Néanmoins, le média espagnol précise que Chelsea concurrence le PSG pour Hugo Alba. Le manager des Blues Enzo Maresca pousse personnellement pour son recrutement, qui pourrait coûter jusqu'à 7 millions d'euros pour un joueur encore jamais vu en pro.

🇪🇸Hugo Alba (18, 2006)

Another Goal for Barca U19 today … 5 Goals in last 5 Games.



Also has 4 Goals in last 5 UEFA Youth League Games for Barca U19.



Sharp box movement, improvised finishes and leads the line brilliantly with good link up play 💥 pic.twitter.com/E5rSkoqSCS