PSG ‍: 50 ME pour Kolo Muani, accord trouvé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après des semaines de négociations, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain sont sur le point de finaliser le transfert de Randal Kolo Muani.

Après avoir enfin finalisé la vente de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille, la Juventus Turin souhaite accélérer pour boucler le recrutement de Randal Kolo Muani. Les discussions avec le Paris Saint-Germain, engagées depuis plus de deux mois, n’ont pas abouti à un accord jusqu’à présent. Mais les dernières heures ont permis aux dirigeants des deux clubs d’avancer de manière significative pour espérer un transfert de l’international français d’ici la semaine prochaine. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, l’accord est quasiment trouvé avec Paris sur la valeur du joueur.

Gazzetta : La #Juve pousse pour Kolo Muani. Un accord est quasiment trouvé avec Paris sur la valeur du joueur (45/50M), les négociations sont désormais autour des conditions de l'option d'achat (qui sera quasiment une obligation) 🗞️ pic.twitter.com/9qY7FAj99U — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 7, 2025

La Juventus Turin a bien compris que le PSG ne lâchera pas son joueur pour moins de 45 millions d’euros et a décidé de s’aligner sur ce prix, qui pourrait grimper à 50 millions d’euros avec les bonus. Un premier accord décisif, qui ne signifie pas pour autant que Randal Kolo Muani sera dans l’avion demain pour prendre la direction de l’Italie. Car à présent, la Juve et le Paris SG doivent s’entendre sur les conditions de l’option d’achat : automatique ou pas, à quelles conditions, etc. Des détails qui peuvent prendre du temps à se négocier, chacun souhaitant inclure la petite clause qui jouera en sa faveur.

Accord trouvé sur le prix de Kolo Muani

Mais globalement, le retour de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin ne fait maintenant plus beaucoup de doutes et sauf gros revirement de situation, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort va bel et bien revenir chez les Bianconeri. Une excellente nouvelle pour Igor Tudor, qui avait validé ce recrutement dès le mois de juin, et qui s’inquiétait de la forte concurrence anglaise dans ce dossier. Tottenham ou encore Manchester United avaient notamment manifesté leur intérêt pour l’ex-buteur du FC Nantes. En vain donc, puisque ce dernier va probablement reprendre la direction de la Juventus Turin.