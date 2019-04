PSG : 50 ME et Alex Sandro signe à Paris, la Qatar est prévenu

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu au mercato.

Au poste de milieu défensif évidemment, mais également sur le côté gauche de sa défense. Car pour rêver d’un sacre européen, il faudra certainement un joueur plus complet que ne le sont Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Ainsi, Tuttosport affirmait mardi que le PSG avait relancé la piste Alex Sandro. Une information confirmée par AS, certain que le club de la capitale a d’ores et déjà contacté la Juventus Turin pour un éventuel transfert du Brésilien de 28 ans.

Grande priorité d’Antero Henrique, Alex Sandro représenterait néanmoins un énorme investissement pour le Paris Saint-Germain. En effet, le média madrilène affirme que la Juventus Turin réclame 50 ME pour lâcher l’ancien joueur du FC Porto, pas toujours titulaire sous les ordres de Massimiliano Allegri cette saison, notamment en Ligue des Champions. En fin de contrat en 2020, Alex Sandro devra, de son côté, trancher entre une prolongation à la Juve ou un transfert. Pour le remplacer en cas de départ, la Vieille Dame a déjà préparé son coup puisque Marcelo ne serait pas contre une aventure en Italie, où il retrouverait son ami Cristiano Ronaldo...