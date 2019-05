PSG : 40ME pour le bug Paredes, la suite pourrait être terrible !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Afin d'essayer de renforcer son milieu de terrain lors du mercato d'hiver, et dans un deal qui ressemble à un panic buy, le Paris Saint-Germain a payé 40ME pour s'offrir Leandro Paredes en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Et même si le joueur argentin bénéficie de la totale confiance de Thomas Tuchel, qui l'a aligné le plus souvent possible, Paredes ressemble de plus en plus à un bug XXL, ce dernier n'ayant jamais réellement montré de belles choses sous le maillot du PSG. Même si certains estiment qu'il faut lui laisser du temps, d'autres ont déjà convenu que la plaisanterie avait assez duré et que Nasser Al-Khelaifi devait vite trouver un point de chute pour le milieu argentin.

Et ce lundi, un club semble déjà guetter les dirigeants du Paris SG concernant Leandro Paredes. Ce club n'est autre que...le Zénith Saint-Pétersbourg, qui flaire le bon coup. « Leandro Paredes rêvait de quitter le Zénith pour le PSG, qui a fait l’affaire du siècle en récupérant plus de 40ME. Aujourd’hui, je peux dire que son agent a déjà approché le Zénith pour dire aux dirigeants que Paredes est prêt à retourner à Saint-Pétersbourg », a confié sur le site Sports.ru, Gennady Orlov, commentateur de Channel 5, une chaîne TV de Saint-Pétersbourg. Un retour qui pourrait se faire sous forme de prêt évidemment...